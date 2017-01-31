Сьогодні, 31 січня 2017 року під час позачергової сесії Кіровоградської обласної ради заступник міського голови та депутат обласної ради Людмила Давиденко знову виступила з “промовою” щодо критики ініціатив діючої влади.

Так, цікавим видався інтерес посадовиці щодо того, чи стосується проект рішення щодо підвищення зарплат викладачам, які працюють в закладах освіти, що знаходяться на балансі обласного бюджету, всіх педагогів області, чи лише тих, що підпорядковуються обласній владі. Чим було викликане дане питання не відомо, адже буквально минулого понеділка в Олександрійській міській раді проголосували “ЗА” підвищення зарплат педагогам, що знаходяться на балансі Олександрійської міської ради.

Крім цього, пані Давиденко знову виступила з різкою критикою підвищення зарплат педагогам. Посадовиця зазначила, що вони були “змушені” проголосувати за даний проект рішення на рівні Олександрії, адже грошей в міському бюджеті не вистачає.

Приблизно таку ж саму “риторику недовіри” міська влада мала і перед підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, але без зайвих слів все ж прийняла його, власне на сесії.

Таким чином, складається враження, що міська влада взагалі не має коштів в бюджеті, але заступник міського голови при цьому ні на сесії Олександрійської міської ради, ні на обласній сесії не повідомила, чому, не дивлячись на всю “успішність” роботи міської влади, ніяк не вдається знайти кошти на підвищення, хоча нещодавно міський голова прозвітував про перевиконання бюджету. Звісно, ніяких методів рішення даного питання теж не було запропоновано.

Але не дивлячись на досить популістичну промову пані Давиденко, депутати все ж проголосували “ЗА” підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок обласного бюджету з 01 січня 2017.