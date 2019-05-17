Де до Дня міста в Олександрії побудують ще один сучасний дитячий майданчик

В Олександрії біля ПК «Світлопільський» планують звести новий дитячий майданчик, повідомляє Голос Громади.

Сучасний ігровий майданчик для олександрійської малечі мають намір облаштувати до Дня міста, а саме до 26 травня. Про таке рішення є повідомлення на сайті Олександрійської міської ради.

Де саме буде розміщене обіцяне місце відпочинку та чи встигнуть виконати дану обіцянку поки що не відомо.