Де і які пошкоджені гривні олександрійці можуть обміняти на нові?

Відучора, 2 січня, почала діяти постанова Національного банку України про правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт НБУ.

Відповідно до зазначеного закону відтепер у банки, у списку яких є ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль, можна буде здати рвані, зношені та значно пошкоджені українські банкноти, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожеж, повеней, забруднення хімікатами тощо.

Обміну підлягають зношені, надірвані, склеєні або забруднені купюри, однак, основною умовою для їх обміну є можливість побачити серійний номер банкноти.

«Якщо площа банкнот зберегла понад 55%, то клієнту вони обмінюються на місці. Якщо площа менша – це вже беруться на дослідження», – йдеться на сайті.

Обмін пошкоджених купюр здійснюється безкоштовно.

Серед самих «ходових» українських купюр, за підрахунками фахівців, знаходяться купюри номіналом 100, 200 і 500 гривень і їх фінансовий вік може тривати до восьми років. Як в порівнянні купюри від 1 до 10 гривень міняють майже щорічно.