В якому людному місці Олександрії встановлюють камери відеоспостереження

В Олександрії продовжують встановлювати камери відеонагляду на вулицях, проспектах, державних установах, школах та в інших людних місцях.
Повідомляє Голос Громади.
Днями розпочали встановлення вуличних камер на площі Покровській, де зайнялися облагороджуванням даної місцевості. Так, визначилися з місцями їх монтажу, підвели необхідні дроти тощо.
Можливість відеонагляду допомагатиме виявляти порушників благоустрою території, спостерігати за дітьми – поряд дитячий майданчик, та для підтримки загального порядку в місті.
Читайте також: На площі Соборній в Олександрії розпочали облаштовувати вуличний дитячий ігровий атракціон