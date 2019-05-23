В якому людному місці Олександрії встановлюють камери відеоспостереження

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В Олександрії продовжують встановлювати камери відеонагляду на вулицях, проспектах, державних установах, школах та в інших людних місцях.

Повідомляє Голос Громади.

Днями розпочали встановлення вуличних камер на площі Покровській, де зайнялися облагороджуванням даної місцевості. Так, визначилися з місцями їх монтажу, підвели необхідні дроти тощо.

Можливість відеонагляду допомагатиме виявляти порушників благоустрою території, спостерігати за дітьми  поряд дитячий майданчик, та для підтримки загального порядку в місті.

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