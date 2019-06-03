Де в Олександрії та по області можна отримати безкоштовну правову допомогу

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Повідомляємо адреси центрів з надання безоплатної правової допомоги х посиланням на сайт Міністерства юстиції. Єдиний контактний телефон – 0 800 213 103.

Кіровоградська область

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області

м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29

http://www.legalaid.gov.ua/images/www.png

Голованівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Голованівськ, вул. Ціолковського, 1

http://www.legalaid.gov.ua/images/www.png
  • Благовіщенське  бюро правової допомоги
  • Бобринецьке бюро правової допомоги
  • Гайворонське бюро правової допомоги
  • Маловисківське бюро правової допомоги
  • Новоукраїнське бюро правової допомоги
  • Добровеличківське бюро правової допомоги
  • Вільшанське бюро правової допомоги
  • Новоархангельське бюро правової допомоги
  • м.Благовіщенське, вул.Ореста Гуменюка, 8
  • м.Бобринець, вул. Незалежності, 80
  • м.Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20, 1-й поверх
  • м.Мала Виска, вул. В.Бровченка, 33
  • м.Новоукраїнка, вул. Покровська, 67
  • смт. Добровеличківка, вул.Центральна 103/7
  • смт. Вільшанка, вул. Лагонди, 30
  • смт.Новоархангельськ, вул.Пушкіна, 28

http://www.legalaid.gov.ua/images/www.png

Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Кропивницький, вул. Архiтектора Паученка, 64/53

http://www.legalaid.gov.ua/images/www.png
  • Долинське бюро правової допомоги
  • Новомиргородське бюро правової допомоги
  • Компаніївське бюро правової допомоги
  • Новгородківське бюро правової допомоги
  • Устинівське бюро правової допомоги
  • м. Долинська, вул. Шевченка, 59
  • м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
  • смт. Компаніївка, вул. Паркова, 4
  • смт. Новгородка, вул. Центральна, 1
  • смт. Устинівка, вул. Благодатна, 1

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Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18

http://www.legalaid.gov.ua/images/www.png
  • Знам’янське бюро правової допомоги
  • Світловодське бюро правової допомоги
  • Петрівське бюро правової допомоги
  • Онуфріївське бюро правової допомоги
  • Олександрівське бюро правової допомоги
  • м.Знам’янка вул. Героїв Крут,  9
  • м.Світловодськ вул. Павлівська,  13а
  • сел. Петрове, вул. Центральна, 21
  • сел.Онуфріївка вул. Графа Толстого, 68
  • смт. Олександрівка, вул. Самарського, 5

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