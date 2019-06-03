Де в Олександрії та по області можна отримати безкоштовну правову допомогу

Повідомляємо адреси центрів з надання безоплатної правової допомоги х посиланням на сайт Міністерства юстиції. Єдиний контактний телефон – 0 800 213 103.
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Кіровоградська область
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Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області
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м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29
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Голованівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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м. Голованівськ, вул. Ціолковського, 1
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- Благовіщенське бюро правової допомоги
- Бобринецьке бюро правової допомоги
- Гайворонське бюро правової допомоги
- Маловисківське бюро правової допомоги
- Новоукраїнське бюро правової допомоги
- Добровеличківське бюро правової допомоги
- Вільшанське бюро правової допомоги
- Новоархангельське бюро правової допомоги
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- м.Благовіщенське, вул.Ореста Гуменюка, 8
- м.Бобринець, вул. Незалежності, 80
- м.Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20, 1-й поверх
- м.Мала Виска, вул. В.Бровченка, 33
- м.Новоукраїнка, вул. Покровська, 67
- смт. Добровеличківка, вул.Центральна 103/7
- смт. Вільшанка, вул. Лагонди, 30
- смт.Новоархангельськ, вул.Пушкіна, 28
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Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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м. Кропивницький, вул. Архiтектора Паученка, 64/53
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- Долинське бюро правової допомоги
- Новомиргородське бюро правової допомоги
- Компаніївське бюро правової допомоги
- Новгородківське бюро правової допомоги
- Устинівське бюро правової допомоги
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- м. Долинська, вул. Шевченка, 59
- м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
- смт. Компаніївка, вул. Паркова, 4
- смт. Новгородка, вул. Центральна, 1
- смт. Устинівка, вул. Благодатна, 1
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Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18
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- Знам’янське бюро правової допомоги
- Світловодське бюро правової допомоги
- Петрівське бюро правової допомоги
- Онуфріївське бюро правової допомоги
- Олександрівське бюро правової допомоги
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- м.Знам’янка вул. Героїв Крут, 9
- м.Світловодськ вул. Павлівська, 13а
- сел. Петрове, вул. Центральна, 21
- сел.Онуфріївка вул. Графа Толстого, 68
- смт. Олександрівка, вул. Самарського, 5