Дефіцит робочих рук: яких фахівців не вистачає на Кіровоградщині?

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У десятці найзатребуваніших професій, за 11 місяців 2018 року, водії автотранспортних засобів, швачки, підсобні робітники, вантажники, кухарі, продавці продовольчих товарів, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, продавці непродовольчих товарів, менеджери (управителі) та електрогазозварники.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Загалом, у Кіровоградській області  з початку року було зареєстровано 25,2 тисячі вакансій.

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Наразі у базі даних Кіровоградського обласного центру зайнятості актуальними є 2822 вакансії.

Максимальну заробітну плату роботодавці Кіровоградщини пропонують гірничомонтажнику підземному–17313 грн. Крім того, високим є рівень зарплат для керівних посад, а також працівників гірничо-добувної промисловості.

У міськрайонних центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості соціальні послуги безкоштовно надаються не лише зареєстрованим безробітним, а й шукачам роботи. Для тих, хто немає необхідної для тієї чи іншої вакансії спеціальності, пропонується навчання, зокрема у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, де можна здобути фах відповідно до потреб ринку праці.

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Нині найбільшим мають попит робітничі професії. Проте також потрібні на Кіровоградщині лікарі, бухгалтери, вчителі та інженери.

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