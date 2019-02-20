Декілька виборчих дільниць в Олександрії змінять адреси своїх приміщень

Олександрійці будуть голосувати за новими адресами виборчих дільниць!?

Сьогодні, 20 лютого, на засіданні міської робочої групи з питань ведення Державного реєстру виборців виконком Олександрійської міської ради проголосував за зміни місць розташування виборчих дільниць в Олександрії.

Повідомляє Голос Громади.

Адреси дільниць планують змінити у зв`язку з неспроможністю приміщення для проведення виборів.

Адреси змінених дільниць:

Дільницю № 350771, що розташована в приміщенні училища №7 за адресою вул. Нагорна, 104 пропонують перенести в приміщення педагогічного коледжу ім.В.О.Сухомлинського за адресою пр.Будівельників 39 а.

Дільницю №350755, що розташована в приміщені колишнього відділення черкаської школи «Гранд-Форум» за адресою вул. Братська, 88 мають намір перенести в приміщення Олександрійського міськрайонного відділу державної установи Кіровоградського обласного центру Міністерства здоров`я України (санепідемстанція).

