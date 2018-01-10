Декільком кафе в Олександрії пропонують погодити нічний та цілодобовий режим роботи

Проект рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради “Про погодження режиму роботи” опублікували на сайті міськради сьогодні, 10 січня.

Так відповідно до цього проекту рішення, цілодобовий режим роботи пропонується погодити кафе «Black & White», що розташоване по пр. Соборному, 142.

З 14:00 до 04:00 погодити кафе «Звезда Востока», яке розташоване на пл. Соборна, 2, а також кафе «Mc de Burg», що розташоване за тією ж адресою, що і “Звезда Востока” – з 10.00 до 23.00 години.

Режим роботи зазначених закладів погодити терміном на 1 рік з дня прийняття даного рішення.