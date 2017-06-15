Вчора, 14 червня, голова Олександрійської райдержадміністрації Богдан Куруп, голова райради Ольга Коріненко та сільські та селищні голови завітали до Новоукраїнки для ознайомлення з процесом децентралізації. Повідомляє сайт Олександрійської РДА.

Спочатку делегати із Олександрійщини зустрілися із керівником Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади Олександром Коріннним. Ця зустріч проходила у кабінеті голови – приміщенні міської ради, де на гостей також чекав заступник голови облдержадміністрації Андрій Коломійцев та керівник Новоукраїнської райдержадміністрації Віктор Самойленко.

Першочергово Олександр Корінний коротко познайомив учасників заходу з тим, з чого у розпочався процес децентралізації. А згодом запросив гостей відвідати міський центр дитячої творчості, де безпосередньо презентував всі напрацювання новоствореної ОТГ.

У своїй промові велику увагу він приділив питанню формування нової громади, інфраструктури, фінансуванню, інституту старост та іншим актуальним питанням.

Поділився керівник громади також і принципами залучення донорських коштів на розробку стратегічних планів розвитку територій, формування нового культурного середовища в своїй ОТГ, реформуванням культурної та освітянської сфер тощо.