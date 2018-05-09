З нагоди відзначення 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Олександрії відбулися урочисті заходи.

Урочистою ходою під звуки оркестру олександрійці рушили до Братської могили, де пройшов мітинг. Привітали ветеранів та усіх присутніх зі святом представники міської влади, зокрема перший заступник міського голови Людмила Давиденко, подякувавши ветеранам за їх подвиг та представники духовенства.

Спогдами про часи війни з усіма присутніми поділилилася ветеран війни, учасник бойових дій, визволитель Олександрії Томіліна Л.М.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів олександрійці вшанували усіх героїв, що полягли на полі бою за свою Батьківщину.