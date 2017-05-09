День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначили в Олександрії

Сьогодні, 9 травня, в Олександрії відбулися урочисті заходи, присвячені 72-й річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Розпочалися урочистості о дев’ятій ранку на центральній площі міста біля православного Хреста з богослужіння, яке провів настоятель місцевої церкви Христа Спасителя Київського патріархату Сергій. На панахиду зібралось чимало олександрійців, серед яких Олександрійський підрозділ «Побратими України» – учасники антитерористичної операції, депутати міської ради, ветерани, військові.

Після панахиди під звуки оркестру олександрійці велелюдною колоною рушили до Братської могили, що по вул. Діброви.

Біля головного меморіалу о 10-й годині відбувся мітинг-реквієм, у якому взяли участь ветерани Другої світової війни, представники міської влади, громадських організацій, духовенство. Військовій оркестр, салют, хвилина мовчання на знак шани і скорботи за загиблими визволителями, покладання квітів до пам’ятника солдату, який врятував світ від нацистської чуми.

Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Герої не вмирають.