Стало доброю традицією на Олександрійщині відзначати День працівника сільського господарства спортивними змаганнями.

На КСК «Олімп» 25 листопада відбулися змагання з міні-футболу серед команд фермерських та сільськогосподарських підприємств, держустанов, організацій, колективів фізкультури Олександрійського району з метою підтримки традицій здорового способу життя, престижу здоров’я серед усіх верств населення району. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив директор ДЮСШ «Колос» Юрій Котов.

Змагання у 3-х підгрупах проходили досить напружено та емоційно. Протягом усіх матчів на футбольному майданчику глядачі спостерігали цікаві і захоплюючі ігри. У фіналі змагались ФК «Косівка» (с.Косівка), ФК «Головківка» (с.Головківка) та ФК «Агродар» (с.Березівка). Фінал виявився дуже бойовим, переможцями пари ФК «Головківка – ФК «Агродар» з рахунком 1:4 стала команда ФК «Агродар», у другому протистоянні між командами ФК «Косівка» – ФК «Головківка» розгорнувся справжній двобій. Тож час гри закінчився з рахунком 4:5 на користь головківців. І в останній вирішальній зустрічі між командами ФК «Агродар» та ФК «Косівка» гра проходила в рівній боротьбі, а перший тайм завершився з рахунком 1:1. У другому таймі футболісти використовували помилки в обороні команд суперників. Команді з с. Косівки вдалося скористатися вже на перших хвилинах другого тайму, дублем відзначились Байстрюченко Денис та Твердоух Сергій. Закінчився матч з рахунок 3:4 на користь ФК «Косівка».

Також відзначимо команди не тільки переможців, а й команди, яким фортуна не посміхнулася цього разу. В турнірі з міні-футболу брали участь команди ФК «Арсенал» (с.Недогарки), ФК «Протопопівка» (с.Протопопівка), ФК «Гвардієць» (Військова частина 2269), ФК «Приютівка» (смт.Приютівка), ФК «Олімп» (с.Андріївка), ФК «Штурм» (с.Ульянівка), ФК «Прага» (смт.Нова Прага) та побажаємо перемог у наступних матчах. По закінченню змагань команди переможці та призери були нагороджені медалями і дипломами відповідних ступенів та цінними призами. За результатами змагань серед команд визначились лауреати у номінаціях: кращий гравець – Роман Ємельянов (ФК «Агродар», кращий бомбардир – Денис Байстрюченко, кращий воротар – Курочка Євген обидва (ФК «Косівка»)

З привітальним словом під час нагородження до учасників турніру звернулися заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Безкровний О.О. і голова ГО «Федерація футболу Олександрійського району» Котов Ю.М., які в своїх побажаннях подякували футболістам за участь у турнірі, керівникам та тренерам за гарну підготовку та побажали успіхів у занятті спортом і перемог у наступних змаганнях.

18 листопада в Олександрійському колегіумі відбулись змагання з волейболу. За результатами змагань ІІІ місце посіла команда смт.Нова Прага, ІІ місце – команда м. Олександрії та переможцями змагань стала команда «УкрАгроКом».

Особливі слова подяки висловили організатори та учасники змагань людям які не байдуже ставляться до потреб населення Олександрійщини та постійно допомагають в організації та проведенні змагань різного рівня.

А саме голові Олександрійської районної державної адміністрації Курупу Б.А. за постійне піклування про розвиток сільського спорту, громадській організації «федерація футболу Олександрійського району» та спонсорам змагань з міні-футболу і волейболу групі компаній ТОВ НВФ «Агросвіт» Недобіткіну В.О., голові правління СВК «ім.Фрунзе» Гончаренку М.С. за допомогу у створені призового фонду турніру, директору ФК «Олександрія» Китаєву Д.С. за надання спортивного залу для проведення турніру.