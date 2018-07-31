День селища відзначатимуть в Приютівці

В Приютівці, в суботу, 4 серпня, святкуватимуть день селища. На гостей чекають виступ кавер рок-групи «Дефіцит» з хітами таких відомих груп та виконавців як Арія, John Bon Jovi, Скрябін, Qeen, Doop Purple. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Відбудеться свято на стідіоні біля Приютівської селищної ради.

В програмі заходу:

-о 13:30- змагання з міні-футболу та настільного тенісу (яке пройде на мультифинкціональному майданчику Користівської ЗШ);

– о 16:00- майстер-клас із Петриківського розпису для дітей. Дитяча розважальна програма (ігри, конкурси, подарунки);

Крім цього з 16:00 по 22:00 працюватиме парк атракціонів.

– о 18:00- урочиста частина, концерт, спортивно-розважальна програма та вогняне шоу, а далі і святкова дискотека.

Організаторами дійства виступає Приютівська селищна рада.

Здійснюватиметься і підвіз бажаючих прийняти участь в святкуванні. Так, о 19:00 від готелю Дружба вирушить автобус, який довезе усіх охочих на святкування дня селища в Приютівці.