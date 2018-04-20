Вчора, 19 квітня, в Олександрійському коледжі БНАУ пройшов день відкритих дверей для учнів шкіл Олександрії та району. Під час заходу школярам розповіли про навчальний заклад, та професії за якими навчаються в коледжі, а також акцентували увагу на можливості стажування закордоном, зокрема в Польщі. Крім цього, випускники після закінчення навчального закладу випускники отримують дипломи українського та європейського зразків.

Зазначимо, що в 2018 році в коледжі вже вдруге проходить день відкритих дверей.

Після закінчення ознайомчої програми на гостей чекала виставка домашніх улюбленців студентів колежу та розважальна програма з силового екстриму від ГО «Сильна Олександрійщина», а всі охочі мали змогу взяти участь у силових конкурсах.