День знань має бути проведений у новому форматі

Про це наголосив під час щотижневої апаратної наради перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко.

Його думка така, що час відійти від тривалого стояння на лінійці й вислуховування довгих промов, адже після тривалої перерви головне це спілкування, обмін думок і тому святкова «лінійка» має бути в новому форматі.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Цю тематику буде задано під час серпневої педагогічної конференції, що цього року пройде 27 серпня на базі Новоукраїнської ОТГ.