Депутат Олександрійської міськради В.Заріцький запобіг зменшенню надходження до міського бюджету

На дивну невідповідність загальноприйнятому ринковому принципу одного з проектів рішень про виділення земель територіальної громади у тимчасове користування, внесеного на чергову сесію Олександрійської міської ради 1 лютого, звернув увагу присутніх депутат фракції БПП «Солідарність» Віталій Заріцький під час розгляду даного проекту. Про це повідомляє «Голос Громади».

Мова у проекті рішення, запропонованого депутатам для голосування, йшла про зменшення розміру плати за виділені одному з підприємців три земельні ділянки для ведення огородництва загальною площею 80 гектарів з початкових 6-ти відсотків до 3-х відсотків від нормативної грошової оцінки землі. Така незрозуміла преференція у зменшенні ставки плати за землю одному окремо взятому фермеру і викликала у В.Заріцького великий подив: бюджет міста, який і без того був прийнятий з дефіцитом, ще додатково втрачатиме кошти від надходжень.

«Минулого року у нас дефіцит міського бюджету був 50 мільйонів, цей рік -27 мільйонів гривень. А це, як відомо, забезпечення фінансування освіти, медицини, соціальної сфери, – сказав у своєму виступі депутат Заріцький, звертаючись до колег у сесійній залі. – Я хочу звернути вашу увагу на пункти 5,6,7 проекту рішення. Не знаю, з чим це пов`язано, можливо, це кимось лобіюється, але даний проект вже неодноразово пропонує зменшення відсотка плати за дану землю. Загальна площа трьох згаданих ділянок – 80 гектарів. Виграв тендер один з підприємців під запропоновані 6 відсотків плати від нормативної грошової оцінки. Він сам тоді визнав справедливою таку ціну і згодний був її платити. Але зараз чомусь вже втретє (!) на сесію вноситься питання про зменшення плати удвічі… Якщо порахувати, то за рік цьому господарю під 6 відсотків треба заплатити всього-на-всього 140 тисяч і при цьому людина ще й каже, що це багато?! То я вам скажу для порівняння: за даними Держгеокадастру, є люди, які платять по 20 – 30 тисяч за гектар і завдяки цьому до бюджету відповідної громади (наприклад, Приютівської) надійшло більш як 1,9 мільйона гривень. Це насправді дуже висока плата, але як би там не було, господарі згодні з нею і ці гроші пішли в бюджет громади.

То звідки буде наповнюватися наш міський бюджет, якщо ми будемо ось так урізати орендну плату за землю? Мені прикро, що наша головна у даному питанні депутатська комісія (тобто – земельна) з цим не розібралась, а всі інші пішли за нею.

Тому я пропоную взагалі зняти питання з розгляду, залишивши плату у розмірі 6 відсотків, як і було спочатку. Якщо цей підприємець вважає, що йому важко стільки платити (хоча навіть при найгіршому розкладі 1 гектар дає не менше 200 доларів прибутку), давайте виставимо цю землю на конкурс і знайдуться інші орендарі, які заплатять набагато більше. Як аграрій, я скажу вам для інформації – в Олександрійському районі зараз іде переукладання договорів оренди і питання стоїть про плату 10-12 відсотків від нормативної грошової оцінки землі, а ми тут обговорюємо якісь жалюгідні 3 відсотки».

Після В.Заріцького слово попросив член постійної комісії з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин Є.Алімов, який, ніби вибачаючись, визнав, що «під час розгляду даного питання комісія допустила прорахунок», пішовши назустріч підприємцю на його прохання.

Далі згаданий проект рішення був поставлений на затвердження і після доволі складної процедури голосування рішення про зменшення ставки вищезгаданої плати до 3-х відсотків не було підтримане депутатами. Тобто «на виході» розгляду цього питання залишилась початкова 6-відсоткова плата за землю.

