Депутат від “Солідарності” проти так званих «благодійних внесків»

Депутат Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” Іван Баранов запропонував заборонити побори в усіх комунальних закладах освіти м. Олександрії.

Відповідний проект рішення був направлений до канцелярії Олександрійської міської ради на реєстрацію, вчора, 30 серпня. “Сьогодні, не дивлячись на розпорядження міського голови, в школах та дитячих садочках продовжують збирати так звані “благодійні внески”. З усними заявами до мене, як до депутата Олександрійської міської ради, вже неодноразово зверталися батьки, котрі не згодні з такою позицією адміністрації того чи іншого навчального закладу, а також неспроможні сплачувати ці “добровільні” внески” – розповів Голосу Громади Іван Баранов.

У проекті рішення депутат запропонував за прикладом досвіду інших міст та громад здійснювати прийом благодійних внесків виключно на добровільних засадах та у безготівковій формі, з обов’язковим оформленням відповідної бухгалтерської документації. Що, у свою чергу, забезпечить прозорість збору таких внесків.

Окрім цього, в проекті пропонується керівникам та працівникам комунальних навчальних закладів утримуватись від формування рахунків витрат чи звернень до батьківських комітетів щодо визначення термінів та розмірів надання матеріальної допомоги.