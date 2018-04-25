Депутат Віталій Заріцький остаточно довів свою правоту в апеляційному суді по штрафу за паркування (документ)

Сьогодні, 25 квітня, в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді було ухвалено рішення за апеляційною скаргою Адміністративної комісії при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради, якою рішення суду першої інстанції залишено без змін щодо скасування постанови про накладення адміністративного стягнення.

Про це повідомив Віталій Заріцький безпосередньо після завершення судового розгляду.

Зазначимо, що рішенням Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 28 березня 2018 року позов депутата Заріцького до Адміністративної комісії при виконкомі Олександрійської міської ради було повністю задоволено та скасовано постанову про накладення адміністративного стягнення.

Проте відповідач – Адмінкомісія (головуючий В. Чеботарьов) звернувся з апеляційною скаргою, посилаючись, що судом першої інстанції порушено норми матеріального права та стверджуючи, що висновки суду першої інстанції обставинам справи не відповідають. Тому відповідач просив скасувати рішення Олександрійського міськрайонного суду та ухвалити нове рішення про відмову у позові.

Нагадаємо, минулого року муніципальна поліція склала на депутата міськради Віталія Заріцького протокол про порушення правил благоустрою за паркування на зеленій зоні, відповідно до якого адмінкомісія під головуванням В.Чеботарьова наклала штраф у сумі 510 грн. Депутат подав позов щодо відміни такого рішення Адмінкомісії, адже протокол був складений з багатьма порушеннями.

Можливо міські чиновники, все ж таки, зроблять відповідні висновки щодо недопущення в подальшому порушення прав громадян та дотримуватимуться законодавства України в прийнятті подібних рішень.