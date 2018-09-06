Депутат, який морив голодом дитину, звинуватив в «злочині» проти своєї родини двох олександрійців та ще 20 осіб

Депутат Новоукраїнської районної ради опублікував список осіб, які на його думку вчинили злочин по відношенню до його родини. В переліку присутні прізвища двох олександрійців – Віктора Самойленка, голови Новоукраїнської РДА та його заступника Олександра Іваня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Крім олександрійців до переліку потрапили (орфорграфія збережена) :

«Суддя Новоукраїнського районного суду Шепетько В.І.,; Керівник Новоукраїнської місцевої прокуратури Дьолог В.В.; Новоукраїнська РДА Миронескул Л.О.; Новоукраїнська РДА Мироненко Ю.; Новоукраїнська РДА Спринцян., Новоукраїнська РДА Чорній Наталія; Журналіст Бабак Юлія (Кропивницький),; Новоукраїнська ЦРЛ Ляшенко Л.П.; Новоукраїнська ЦРЛ Гросул Н.О.; Новоукраїнська ЦРЛ Артеменко Л.С.; Начальник Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Матвійчук І.А.; Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Свірщевський Є.Є.; (Кіровоградська обласна дитяча лікарня) Інфекційне відділення 1, завідувач Правда С.М.; Старша медична сестра інфекційного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні Кротовська Л.М.; Лікар Кіровоградської обласної дитячої лікарні Лізиновська Лідія;Рівнянська сільська рада с.Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області; Пєшехонов О.Д., Антоновська А.Г.; Ведучий програми на СТБ “Один за всіх” Присяжнюк Михайло;Телеканал Україна, учасник програми “Говорить Україна” Маляр Анна; Ведучий програми “Говорить Україна” Суханов Олексій; Вул. Гагаріна, буд. 39 та буд. 45 місто Новоукраїнка Кіровоградської області Лисоконь Раїса (мама) та Заворотнюк Л.І., чоловік останньої в минулому поліцейський; Депутат Кіровоградської обласної ради від “Радикальна партія Олега Ляшка” Бевзенко Михайло; Голова Новоукраїнської місцевої організації “Радикальна партія Олега Ляшка” Ратушний А.А.; Телеканали ТРК Україна, 1+1, та інші… Є і інші особи – учасники злочину, дані про яких встановлюються.»

«З цим списком прізвищ та усіма доказами ми звернемося до Європейського суду з прав людини. Ці особи вчинили правопорушення з ознаками злочину по відношенню до нашої родини. Олександр Мольченко.», – зазначає депутат Новоукраїнської райради на своїй сторінці в соціальні мережі Facebook.

Зазначимо, що Олександру Мольченку та його дружині Наталії оголосили про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу. Нагадаємо, що в сім’ї Мольченків працівники соціальних служб вилучили чотирирічного сина Владислава, який важив лише сім кілограмів, при нормі шістнадцять. А згодом вилучили і інших дітей.