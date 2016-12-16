Як раніше повідомляв Голос Громади, в Олександрії розмістили знаки заборони руху по площі Соборній у вихідні та святкові дні, а також в робочі з 23:00 до 6:30. Про це ще 8 серпня 2016 року повідомлялося на сайті міськради.

Однак попри встановлення знаків водії не поспішають об’їжджати площу іншими шляхами, особливо вночі. Контроль же за виконанням правил дорожнього руху ніхто не веде. Таким чином, через недоцільність наявності знаків обмеження руху вночі депутат Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев під час сесії міськради сьогодні, 16 грудня 2016 року вніс пропозицію про скасування рішення виконавчого комітету від 04.08.2016 року № 459 в частині заборони руху автомобільного та мототранспорту через площу Соборну щоденно від 22-00 год. до 6-00 год.

Крім цього, до депутата звернулися батьки з проханням проконтролювати забезпечення безпеки дітей на перехресті по проспекту Соборному. Так, було запропоновано зняти додаткову зелену стрілку на світлофорі, встановленому на перехресті проспекту Соборного та проїзду до магазину «Фуршет» (зі сторони Центральної частини міста) в районі НВО Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка через те, що діти з гімназії та прилеглих будинків (особливо учні початкових класів), перетинаючи пішохідний перехід іноді губляться, коли автомобіль рухається на червоне світло праворуч за зеленою стрілкою, починають панікувати і створюють аварійну ситуацію, намагаючись уникнути справжньої або уявної небезпеки.

З огляду на це було запропоновано погодити з відповідними органами Національної поліції України видалення додаткової зеленої стрілки.