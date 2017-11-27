Депутатам, проти яких виборці зібрали підписи на відкликання, відмовили в їх вимозі розігнати виборчком в Олександрії

Депутати міськради, щодо яких нині триває процедура відкликання І. Руденко та П. Шевченко, поскаржилися до Центральної виборчої комісії, направивши вимогу розформувати Олександрійську міську виборчу комісію, яка і розглядає документи щодо їх відкликання. Щоправда їх скарга виглядає швидше, як спроба зупинити процес відкликання, адже на останньому засіданні міської виборчої комісії було вже прийнято рішення про звернення до керівного органу політичної партії «УКРОП», від якої зазначені особи і стали депутатами Олександрійської міської ради.

Розглянувши звернення депутатів, Центральна виборча комісія відмовила в задоволенні їх вимог та не розглядати їх по суті.

Центральна виборча комісія постановила скаргу Руденка Ігоря Івановича та Шевченка Павла Миколайовича залишити без розгляду по суті та надіслати копії зазначеної постанови депутатам та Олександрійській міській виборчій комісії Кіровоградської області.

“Зараз ми чекаємо з’їзду партії, який і вирішить подальшу долю депутатів. На мою думку, за свою бездіяльність та дії, які не зпівпадають з програмою партії, народна ініціатива виборців Олександрії буде підтримана з’їздом нашої партії, – зазначив кореспонденту Голосу Громади голова міського осередку партії УКРОП Роман Солонина.

Нагадаємо, що в Олександрії триває процес відкликання депутатів Олександрійської міської ради Павла Шевченка та Ігоря Руденка, які потрапили до депутатського корпусу за списком партії «УКРОП», але з часом перейшли в промерську більшість та втратили зв’язок з політичною силою.

В той же час, у ході робочої зустрічі з керівництвом та активістами Олександрійської міської та районної організацій партії голова Кіровоградської обласної організації УКРОПу Михайло Бєжан був більш категоричним: «Ми сподіваємося, що з’їзд партії буде справедливим щодо депутатів-перебіжчиків, а процедура відкликання нарешті дійде свого логічного завершення».