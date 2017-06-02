Депутатам районної ради пропонують звільнити двох директорів навчальних закладів

Депутатам пропонують погодити звільнення директора Недогарського навчально-виховного комплексу Валентину Калашнік за власним бажанням, а також директора Червонокам’янського навчально-виховного об’єднання Тетяну Дробот, у зв’язку із закінченням контракту.

Відповідний проект рішення опублікований на офіційному сайті Олександрійської районної ради і буде винесено на розгляд депутатського корпусу під час наступної сесії Олександрійської районної ради.

Зазначимо, що Валентина Калашнік також є депутатом Олександрійської райради від в Олександрійської районної організації партії “БПП “Солідарність”.