Депутати «БПП «Солідарність» відзвітували перед громадою

Сьогодні, 26 лютого, депутати Олександрійської міської ради фракції «БПП «Солідарність» відзвітували перед олександрійцями про свою діяльність протягом 2018 року.

Повідомляє “Голос Громади”.

Народні обраці фракції «БПП «Солідарність» розповіли про свою діяльність на своїх округах протягом минулого року, а також повідомили про подальші плани роботи.

Крім цього, всі присутні мали змогу поспілкуватись з звітуючими та задати питання, на які після офіційної частини звітування депутати відповідали на запитання олександрійців в межах компетенції депутатів.

Під час обговорення торкнулися питань: ремонту доріг, благоустрію територій, освітлення вулиць та вивезення сміття.