Днями під час пленарного засідання двадцять першої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання 46 із 50 депутатів підтримали програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2021 роки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На розвиток та підтримку підприємництва обласною програмою на 2019-2021 роки передбачено понад 16 мільйонів гривень, зокрема: кошти обласного бюджету 6,6 мільйона гривень; районні бюджети та інші бюджети місцевого самоврядування – 7,5 мільйонів гривень та кошти небюджетних джерел – майже 2 мільйони гривень.