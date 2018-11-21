Депутати області затвердили розподіл додаткового надходження медичної субвенції

Днями, депутат облради Павло Фесюк провів чергове засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської (Кропивницької) обласної ради.

Члени постійної комісії, у складі голови ради Олександра Чорноіваненка та першого заступника голови ОДА Сергія Коваленка узгодили розподіл додаткового обсягу медичної субвенції з держбюджету місцевим бюджетам у сумі 52783,5 тисячі гривень між обласними, районними, міськими бюджетами та бюджетом ОТГ на 2018 рік.

Розподіл коштів медичної субвенції відбувся наступним чином:

44532,5 тисячі гривень направлено на оплату праці медпрацівників;

3251,0 тисячі гривень – на лікування хворих на цукровий і не цукровий діабет;

5000 тисячі гривень – на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу.

До того ж, посадовцями були розглянуті бюджетні звернення, що надійшли до облради, щодо додаткового фінансування з бюджету області на 2018 рік.