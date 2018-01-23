Депутати Олександрійської міськради вимагають перевірити законність перебування сторонніх осіб в покинутому садочку

Сьогодні, 23 січня, під час проведення чергової сесії Олександрійської міської ради заступником фракції “БПП “Солідарність”, депутатом Олександрійської міської ради Віталієм Заріцьким було озвучено депутатське звернення Андрія Коломійцева щодо порушеної мешканцями Південного мікрорайону проблеми.

Так, депутат порушує питання стосовно законності перебування в приміщенні покинутого дитячого садочку невідомих осіб. Відповідно до озвученого звернення, мешканці Південного мікрорайону звернулися до депутата з усною заявою щодо постійного перебування в приміщенні колишнього дитячого садочку, розташованого за адресою вул. Садова, 60 невідомих людей. В темну пору доби із-за завішених ганчір’ям вікон пробивається світло, що свідчить про використання невідомими необлікованої електричної енергії. За твердженням мешканців, невідомі особи проживають за вказаною адресою вже досить давно. Люди стурбовані питанням власної безпеки та безпеки своїх дітей, котрі у вечірню пору прямують дорогою повз покинуту споруду і можуть наражатися на небезпеку від потенційно небезпечних «мешканців» садочку. Крім того, із-за неконтрольованого використання електричної енергії існує небезпека виникнення пожежі, що може завдати матеріальні збитки комунальній громаді та призвести до людських жертв “.

Депутат просить надати доручення правоохоронним органам для перевірки викладених фактів мешканцями Південного мікрорайону законності перебування невстановлених осіб на території колишнього дитячого садочку, а Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради вжити заходів по блокуванню вільного доступу до приміщення колишнього дитячого садочку, розташованого за адресою по вулиці Садовій, 60.

Як вже розповідав Голос Громади люди повідомили, що не дивлячись на те, що споруда колишнього садочку вже давно перебуває в занедбаному стані, кожного вечору на першому поверсі двоповерхової споруди вмикається світло. Через вибиті вікна, частково замощені фанерою та завішені тканиною можна було розгледіти фігуру людини, що, судячи з усього, і є мешканцем покинутого садочку. Чи проживають в цьому приміщенні ще люди – невідомо, адже двері на наше прохання так і не відчинили.