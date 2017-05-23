Згідно з рішенням 32-ї позачергової сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася сьогодні, 23 травня, відзнаки «За заслуги перед містом Олександрією» отримають:

директор та засновник промислового підприємства ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс» Олександр Рябушкін – за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток м. Олександрії, активну позицію, меценатство та розвиток соціальної інфраструктури міста;

депутат Кіровоградської обласної ради Анатолій Кожемяченко – за особисту активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток демократичних засад територіальної громади;

голова квартального комітету № 7 Тетяна Плужник – за активну життєву позицію у розвитку органів самоорганізації населення міста.

Номінанти отримають нагороди під час урочистостей з нагоди святкування Дня міста 28 травня.