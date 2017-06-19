Депутати Олександрійської районної ради проголосували за зміну типу Бутівського НВК та Косівської ЗОШ

Минулої п’ятниці, 16 червня, відбулася чергова сесія Олександрійської районної ради. На порядок денний громади винесли 12 питань, значна кількість яких стосувалися освітньої галузі. Зокрема, депутати проголосували за зміну типу навчального закладу з Косівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на навчально-виховне об’єднання “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний центр”, окрім цього змінили також назву Бутівського навчально-виховного комплексу на “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” на Бутівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Окрім цього районні обранці дали згоду на звільнення за власним бажанням директора Недогарського НВК Валентини Калашнік і призначення на її місце Олени Родіонової, яка працює у даному закладі вже 12 років і три роки є заступником директора.

Також на розгляд депутатів було винесено питання про внесення змін до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2017 рік”, за яким поінформувала начальник фінансового управління РДА Ірина Левченко. Підтримав депутатський корпус районної ради передачу в оренду вільних приміщень. З цього питання виступили перед присутніми головний лікар ЦРЛ Валентина Гарагуля та головний лікар КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги району” Олександр Гірник.