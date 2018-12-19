Депутати Олександрійської районної ради просять допомоги у поліції

Депутати Олександрійської районної ради продовжують звертати увагу на варварське знищення й викрадання лісів у районі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт електронного видання «Олександрійський тиждень».

Враховуючи дане становище й те, що місцева поліція не в силах впіймати і покарати злодіїв, на останній у цьому році сесії районної ради депутати прийняли Звернення до Головного управління Національної поліції в області оперативно виявити дані порушення та притягнути винних до відповідальності.