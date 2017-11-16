Депутати підтримали виділення коштів на новий прилад для штучної вентиляції легенів у дитячу лікарню

Міським бюджетом отримано дві субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню у сумі 5 070 700 грн. та субвенції з обласного бюджета на придбання медичного обладнання для міської дитячої лікарні 749 500 грн. Також запропоновано затвердити перевиконання загального фонду міського бюджету 2 196 400 тис грн, з яких 2 100 тис грн на заробітну плату працівникам освітньої галузі та 96 тис грн на реструктуризацію боргу по УкрТелеком.

Сьогодні, 16 листопада у ході проведення засідання олександрійської міської ради, депутати схвалили проект рішення щодо внесення змін до міського бюджету.

На кошти, виділені для дитячої міської лікарні заплановано придбати прилад для штучної вентиляції легенів, що дасть можливість проведення відповідних лікувальних заходів маленьким пацієнтам міста в дитячій лікарні.