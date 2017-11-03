Депутати Войнівської сільської ради проголосували за дострокове припинення повноважень секретаря

Сьогодні, 3 листопада, у ході проведення 18-ї сесії Войнівської сільської ради депутатською більшістю голосів було вирішено звернутися до Генеральної прокуратури України щодо систематичного порушення посадовими особами Олександрійської міської ради прав та законних інтересів Войнівської сільської ради.

Про це йдеться у повідомленні “Приютівської громади”.

Окрім цього, більшістю голосів було підтримано питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря Войнівської сільської ради Надії Меткої.