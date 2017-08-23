Депутати вимагають скликати позачергову сесію аби вирішити питання встановлення завищених тарифів

Депутати Олександрійської міської ради звернулися до міського голови з вимогою щодо скликання позачергової сесії міської ради. Відповідне звернення було зареєстроване сьогодні, 23 серпня.

Депутати вимагають скликати позачергову сесію та розглянути питання про скасування рішення виконавчого комітету 6 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

Зазначимо, що свою підтримку на проведення позачергової сесії з розглядом такого надважливого для олександрійців питання виказали 17 депутатів Олександрійської міської ради від різних політичних сил: “БПП “Солідарність”, “Радикальна партія Олега Ляшка”, “Батьківщина”, “УКРОП” та “Самопомічь”.

Нагадаємо, 13 липня депутатом Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” Віталієм Заріцьким було подано проект рішення міської ради “Про скасування рішення виконавчого комітету від 06 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. Намагання голови постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального використання природних ресурсів Михайла Сулятицького зібрати засідання комісії для обговорення, нажаль, були безуспішними, адже деякі члени зазначеної комісії під різними приводами так і не з’явилися на жодне засідання.

Фотокопію звернення Голосу Громади надали депутати міської ради.