Депутати визначилися з графіком прийому громадян на 2018 рік

Відповідний проект рішення “Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання на 2018 рік” нещодавно був опублікований на сайті Олександрійської міської ради.

Так, депутати від фракції “БПП “Солідарність” прийом проводять за адресою громадської приймальні міської організації полічтиної партії “БПП “Солідарність” – вул. Григорія Усика, 58.

У міській раді, в кабінеті 111, що на першому поверсі можна поспілкуватися з депутатами Воробченком М., Банковським О., Головачовою О., Гриценком С., Матвієнком М., Олійник Н., Приходьком В., Руденком І. та Шевченком П. Депутати інших фракцій будуть проводити прийом громадян за визначеними адресами.

Ознайомитися з переліком адрес можна за посиланням на сайті міськради: http://olexrada.gov.ua/base/project/rada/proekt_r_3037.pdf