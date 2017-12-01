Депутати визначилися з графіком прийому громадян на 2018 рік

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Відповідний проект рішення “Про графік прийому виборців депутатами міської ради 7 скликання на 2018 рік” нещодавно був опублікований на сайті Олександрійської міської ради.

Так, депутати від фракції “БПП “Солідарність” прийом проводять за адресою громадської приймальні міської організації полічтиної партії “БПП “Солідарність” – вул. Григорія Усика, 58.

У міській раді, в кабінеті 111, що на першому поверсі можна поспілкуватися з депутатами Воробченком М., Банковським О., Головачовою О., Гриценком С., Матвієнком М., Олійник Н., Приходьком В., Руденком І. та Шевченком П. Депутати інших фракцій будуть проводити прийом громадян за визначеними адресами.

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Ознайомитися з переліком адрес можна за посиланням на сайті міськради: http://olexrada.gov.ua/base/project/rada/proekt_r_3037.pdf

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