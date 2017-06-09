Сьогодні депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” в рамках форуму місцевих депутатів “Посилення місцевої демократії” з експертами Інституту Політичної Освіти, зокрема, з керівником програми практичної політики Олександром Солонтаєм та експертом ІПО Андрієм Осіповим обговорювали питання децентралізації та реалізації права на об’єднання громад.

Обговорення та дискусія з вищевказаних питань проходили в Колонній залі Київської міської ради та тривали більше шести годин. У ході проведення форуму також були визначені питання вивчення реформи “децентралізації” як такої, та реалізація реформи на практиці.

Жваве обговорення викликали питання щодо ефективності системи місцевої влади та ролі громади в системі прийняття рішень. На зазначені питання відповідали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба та експерт Інституту Політичної Освіти Андрій Осіпов.

Не менш важливим та досить актуальним питанням, що обговорювалося під час дискусії було питання законодавства та реальної практики підзвітності місцевих депутатів. З цього приводу з присутніми поспілкувався Голова наглядової ради ГО “Бюро з прав людини” Мирон Дмитрик.