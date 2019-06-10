Держбюджет Кіровоградщини за минулий місяць збагатився на понад 100 млн грн митних платежів

У травні 2019 року за рахунок митних платежів до бюджету Кіровоградщини надійшло майже 101 мільйон гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДФС у Кіровоградській області.

За результатами роботи Кіровоградської митниці ДФС найбільші суми надійшли за рахунок:

ввізне мито, що ввозиться суб’єктами підприємницької діяльності – 5,6 млн грн;

акцизний податок на транспортні засоби (крім ввезених відповідно до Закону України від 28.11.2018 № 2611) – 2,6 млн гривень

мито на нафтопродукти, транспортні засоби (крім ввезених відповідно до Закону України від 28.11.2018 № 2611) – 1,2 млн грн;

акцизний податок (транспортні засоби) – 885 тис. гривень.

Найбільш суттєво поповнили державну скарбницю операції з митного оформлення обладнання (група 84), розчинники, вугілля (група 27), сільгосптехніки, авто (група 87), та поліетилентерефталат (група 39).