Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області оголосило конкурсний відбір на три вакантні посади державної служби категорії «В» кадастрових реєстраторів відділу в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області

Серед вимог до кандидатів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр магістр (спеціаліст) за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» або ж «Правознавство», а також досвід роботи не менше 2-х років державної служби.

Безпосередньо конкурс відбудеться 15-16 березня 2018 року, о 9:00 в місті Кропивницький, вулиця Академіка Корольова,26, кабінет № 30.

За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу можна звертатись до Чепіги Людмили Борисівни за телефоном (0522) 55-11-32, kadry_kirobl@ukr.net, kadry_kirovograd@land.gov.ua або ж на сайті Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області.