Держпродспоживслужба закликає суворо дотримуватися вимог безпеки при застосуванні агрохімії

В с. Бутівському Олександрійського району відбулася нарада з питань обробітку засобами захисту рослин земельних ділянок в межах населеного пункту, повідомляє «Голос Громади» за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Захід пройшов під головуванням Приютівського селищного голови Андрія Коломійцева в приміщенні Бутівського НВК.

Учасниками наради були державний фітосанітарний інспектор Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Володимир Михайленко, представник Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області, працівники Олександрійського районного відділення поліції, староста Костянтинівського старостинського округу, представники сільськогосподарських підприємств та мешканці села.

Володимир Михайленко ознайомив присутніх з вимогами державних санітарних правил щодо застосування пестицидів. Мова йшла також про дотримання загальних вимог індивідуального захисту, заходи запобігання отруєнню людей, свійських тварин та бджіл при використанні пестицидів, дотримання строків очікування вживання обробленої городини і кратності обробітків.

«Для обробітку городини необхідно використовувати тільки дозволені до застосування на присадибних ділянках препарати, уникати підробок препаратів, купуючи їх лише в спеціалізованих магазинах у офіційних дистриб’юторів та оригінальній упаковці. В жодному разі не можна купувати препарати «на розлив», – наголосив Володимир Михайленко.

Одне з питань, яке хвилювало громадян, – можливість нашкодити здоров’ю внаслідок застосування пестицидів, зокрема в тих випадках, коли препарати під час обробітків потрапляють на городину із сусідніх ділянок (особливо на листові овочі, які вживаються в їжу в свіжому вигляді). Тож присутні обговорили методи вирішення проблеми та вчасного реагування на можливі ризики.

Наголошуємо, що інформування про застосування засобів захисту рослин з вказівкою на час проведення обробки та назву препарату, який буде застосовуватись – це основний метод уникнення негативного впливу на здоров’я людей та стан природного середовища, який дозволяє дотримуватися добросусідських відносин. Якщо ж ви маєте підозру на отруєння пестицидами, негайно звертайтеся до медичних установ для підтвердження діагнозу і подальшого лікування. А у випадку підтвердження, ви можете звертатися до суду за захистом своїх прав, – повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.