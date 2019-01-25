Держслужбовця Кіровоградщини, який отримував щомісячних хабарів, відсторонили від посади

Нещодавно головного державного інспектора Управління Держпраці у Кіровоградській області викрили на отриманні неправомірної вигоди.

Прокуратура направила до суду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Посадовця було відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Раніше Голосом Громади повідомлялося про налагодження держслужбовцем механізму отримання неправомірної вигоди та викрили на отримані хабара у розмірі 6000 гривень.