Держслужбовця Кіровоградщини, який отримував щомісячних хабарів, відсторонили від посади

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Нещодавно головного державного інспектора Управління Держпраці у Кіровоградській області викрили на отриманні неправомірної вигоди.

Прокуратура направила до суду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Посадовця було відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

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Раніше Голосом Громади повідомлялося про налагодження держслужбовцем механізму отримання неправомірної вигоди та викрили на отримані хабара у розмірі 6000 гривень.

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