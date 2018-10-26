Держспоживслужба області провела перевірку вершкового масла, смакові якості якого не вподобав споживач

До управління Держпродспоживслужби в області звернувся громадянин Кіровоградщини, який придбав у магазині масло «Чутянка. Селянське солодковершкове» з вмістом жиру 72,8% та був не задоволений його смаком. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держспоживслужби в Кіровоградській області.

Масло торгової марки «Чутянка», ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ», Полтавська область реалізовувалося в мережевому магазині. У зв’язку зі зверненням невдоволеного громадянина, цей продукт був направлений до ДП «Черкасистандартметрологія» для проведення випробувань.

Результати дослідження показали, що вміст немолочного стороннього жиру склав 85%, органолептичні показники не відповідають даному виду продукції. За даними проведених випробувань є підстави для висновку про фальсифікацію продукту, адже для його виготовлення замість жирів тваринного походження використали рослинні.

З метою недопущення реалізації фальсифікованого продукту з його виробником розірвано угоду про постачання масла, а всі залишки масла «Селянське солодковершкове» 72,8% жиру виробництва ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» в кількості 7175 упакування (1435 кг) були оперативно вилучені з обігу дирекцією мережі магазинів.

Покупцям радять дивитись на маркування і не купувати масло виробників, які наразі не здійснюють виробничої діяльності: ПВП «Молокозавод-Карпати», ТОВ «Техмолпром», ТОВ «Гадячсир», ТОВ «Лозинський молочний завод» та ТОВ «Полтавамолпрод».