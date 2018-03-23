Десять років позбавлення волі за гаманець та навушники

Покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років можуть отримати двоє чоловіків, котрі побили свого родича та забрали у нього гаманаць з грошима та навушники.

Таку інформацію повідомили в прес-службі поліції Кіровоградської області за матеріалами Олександрійського відділу поліції.

До Олександрійського відділу поліції із повідомленням про скоєння злочину в лютому звернувся 45-річний потерпілий. За його словами, зловмисники напали в темну пору доби на вулиці в одному з селищ, та застосувавши фізичне насильство, незаконно заволоділи особистими речами на суму у майже півтори тисячі гривень.

Як з’ясувалося у ході проведення слідчо-розшукових заходів, зловмисниками виявилися родичі потерпілого, раніше судимі мешканці міста, 29 та 26 років.

Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Молодикам за скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.