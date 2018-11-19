Нова виставка картин відкрилася в художній галереї VashArt в урочистій обстановці – в кращих традиціях, напрацьованих цим осередком образотворчого мистецтва. Вона стала логічним продовженням конкурсу дитячого малюнка, який проходив тут місяць тому (про нього також детально розповідав свого часу «Голос Громади»): тепер тут виставлені нові роботи переможців того «contest». Але нинішня експозиція разюче відрізняється своїм рівнем і підходом до завдання від тодішнього розмаїття дитячих робіт.

Ось що сказала в своєму інтерв`ю співорганізаторка виставки Анна Орловська:

Це серія з дев`яти картин однакового розміру метр на метр, створених переможницями минулого дитячого конкурсу «Визнана українська автентичність». Нова виставка називається «У майбутнє крізь минуле», тому що використовуючи техніку Петриківського розпису, художні елементи епохи Трипілля, стилю малювання Марії Приймаченко дівчата створювали завершену концепцію, намагалися торкнутися сучасних тем, проблем, що їх хвилюють і використовуючи яскраві кольори та техніки, донести і досвід минулих поколінь, і сучасні виклики.

Чим обумовлений такий формат – мер на метр?

Переможниці – вже достатньо дорослі художниці, тому коли ми планували цей проект, вважали, що і роботи мають бути серйозними, зручного для огляду розміру, а експозиція таким чином отримає цілісний вигляд.

На жодній з робіт не зазначене авторство.

Спочатку ми планували так: одна художниця – один наставник-професіонал і в результаті у кожної – по три картини. Але в процесі роботи вийшло краще: всі троє подружилися, почали допомагати одна одній, експериментувати з техніками і кольорами. Вони працювали також спільно з усіма трьома наставниками – це художники Олександр Охапкін, Ірина Кваша і Анна Душина. Результат колективної творчості – ось така спільна експозиція.

Отже, нагадаємо: «іменинницями» виставки стали вже згадувані нами раніше студентка Олександрійського коледжу культури і мистецтв Анастасія Яцина, учениці олександрійських ЗНЗ Валерія Дрозд і Джульєтта Огонесянц (всім по 15 років). Джульєтта, на жаль, не була присутньою на відкритті виставки з особистих причин.

Урочисто презентуючи їхні роботи, засновниця галереї Ірина Кваша знайшла для кожної з учасниць теплі слова, дуже проникливо, образно і разом з тим не без дотепності розповіла, як проходив цей творчий процес тривалістю в цілий місяць і скільки було витрачено сил та енергії художницями і їхніми помічниками, аби вкластися у стислий термін.

Ну а присутні «винуватиці» урочистості сповна відчули на собі, що таке тягар слави. Валерія і Анастасія були буквально нарозхват: їх вітали, численні гості заходу навперебій запрошували сфотографуватися на фоні картин і окремо, селфі та колективно, у них брали інтерв`ю, набажали їм купу різних гараздів…

Якщо ж говорити про картини… Це справді зовсім інший, вже не дитячий рівень. Отримане враження лежить десь посередині між спогляданням колажів і панно, де з еклектичного поєднання здавалося б, різнорідних елементів, глибоко традиційного і сучасного створена єдина концепція. Такий собі модернізм з національною ідеєю, симбіоз мистецтва і філософії. Розгадуючи замисел робіт, їх можна довго роздивлятися і бачити при цьому кожен щось своє. Певний напрямок думкам дають, наприклад, такі текстові авторські означення поряд з картинами: «Не бійся бути самим собою, навіть якщо інші вважають тебе білою вороною. Повір у себе і в тебе повірять інші», «Мандрівка поколіннями: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», «Прокинься від буденності. Дорослі іноді потребують казки більше, ніж діти», «Дитинство часто тримає в своїх слабких пальцях істину, яку не можуть втримати дорослі мужніми руками» і т.д.

Але як сказав один відомий рок-музикант, «розповідати про музику – все одно, що танцювати про архітектуру». Деякою мірою це стосується і живопису: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Отож виставка під назвою «У майбутнє крізь минуле» діє у галереї на вул. Чижевського, 8 до кінця листопада. Приходьте – і ви не пошкодуєте.