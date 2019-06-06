Деякі кримінальні події тижня: поножовщина і дивні крадіжки

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 348 повідомлень від мешканців міста про кримінальні правопорушення та інші події, з яких 66 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» поінформував начальник сектору моніторингу Олександрійського відділу поліції Сергій Козловський.

Як було зазначено, у загальній кількості зареєстрованих правопорушень найбільше крадіжок (їхня питома вага складає 43,9 відсотка).

Втім, не обійшлося і без тяжких злочинів. Наприклад, ось цей, який стався 31 травня близько 16-ї години неподалік ринку «Айсберг»: саме у цей час міський відділ поліції отримав повідомлення, що там людина була поранена ножем.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що тут щойно сталася сварка між 27-річним та 38-річним жителями міста. В результаті конфлікту старший його учасник вдарив молодшого ножем, заподіявши останньому проникаюче поранення черевної порожнини, після чого втік з місця злочину.

В ході проведених слідчо-розшукових заходів поліція викрила злочинця: ним виявився місцевий громадянин, який раніше вже мав проблеми із законом і був за це засуджений. Зловмисника затримано і оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, на підставі чого проти нього порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України («Заподіяння тяжкого тілесного ушкодження»). А враховуючи кримінальне минуле фігуранта, Олександрійський міськрайонний суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Що ж до крадіжок, про дві з них (до того ж – доволі курйозних) розповіли в поліції. Так, 30 травня близько 16-ї години 66-річна олександрійка виявила у себе пропажу: з її помешкання зникли спальний мішок, надувний матрац та чохол від мисливської рушниці. Заявивши про це в поліцію, жінка оцінила завдані їй збитки у 500 гривень.

Правоохоронці провели слідчо-розшукові заходи і встановили, що невідома особа проникла до квартири потерпілої через кухонне вікно і так само через нього й залишила житло, але вже не з порожніми руками, а зі згаданим туристично-мисливським спорядженням. Найцікавіше те, що на ці речі… спокусила жінка, 40-річна жителька міста. У яку експедицію чи сафарі збиралась вона відбути з вкраденим нею через вікно обладнанням, наразі невідомо. Зате відомо інше: проти злодійки порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 ККУ («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що завдала значної шкоди потерпілому»). А це, між іншим, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Наскільки значною можна вважати завдану шкоду у 500 гривень – це вже вирішуватиме суд.

А один олександрієць поцупив річ, яка взагалі у наш час цифрових мобільних технологій більшості людей і даром не потрібна… Якщо детальніше – 27 травня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні, десь о-пів на 23-ю годину в зоні 24 у відділенні «Ощадбанку» №7, яке не зачиняється, вкрадено стаціонарний телефонний апарат «Panasonic».

В ході слідчо-розшукових заходів у скоєнні крадіжки цього хоча і «брендового», але морально застарілого засобу зв`язку було викрито 23-річного жителя міста. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ, яка так і називається: «Крадіжка».