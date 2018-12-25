Дітей учасників АТО з Новим роком привітали Дід Мороз зі Снігуронькою (ФОТО)

Сьогодні, 25 грудня, у день святкування Різдва за григоріанським календарем для діток учасників АТО було організовано веселе новорічне свято, яке допомогли влаштувати депутати Олександрійської міської ради фракції “БПП”Солідарність” Віталій Заріцький та Іван Баранов, при підтримці голови Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрія Коломійцева.

Традиційно, перед Новим роком, вже втретє дітям наших захисників влаштовують святкові новорічні ранки. Цього року захід відбувся в актовій залі Олександрійського коледжу культури та мистецтв. І попри справжню зимову хуртовину, на новорічне свято зібралося близько сорока діточок.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку ПП “БПП “Солідарність” у фейсбук.

Спритні Троль-Квасоль, Свинка Пепа, Сніговик та неймовірно веселий Вірус провели для дітей безліч цікавих руханок та конкурсів, а Сніжна Королева захопила дітей у полон сніжного танцю. Свято об’єднало дітей різного віку: від найменших, яким не було навіть і року, до дорослих школярів. Проте всі весело та радісно стрибали, танцювали та співали.

А на завершення свята свої вогні запалила новорічна ялинка, після чого Дід Мороз зі Снігуронькою, а також їх помічники, вручили дітям солодкі подарунки.