Сьогодні, 17 лютого 2017 року до Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи інтернату 1-2 ступенів Кіровоградської обласної ради завітали гості. З подарунками до діток приїхали помічники депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева Вікторія Косяк та Володимир Ковальчук, а також керівник організації “Шлях до життя” Анатолій Тримбач.

Директор закладу Сергій Заяц розповів гостям про те, що діти в їхньому закладі забезпечені всім найнеобхіднішим.

“Є різні діти, деякі з них після випуску йдуть отримувати професії типу “маляр-штукатур”, “повар-кондитер”, але інколи є і маленький відсоток дітей, які йдуть на будинки інвалідів – вони, на жаль, не проходять корекцію розумового розвитку, є інвалідами дитинства”, – розповідає Заяц.

Крім цього, вже близько 5 років жодна дитина самовільно не покинула заклад.

За словами директора, всі захищені статті фінансуються наразі дуже добре, в закладі користуються системою ProZorro. Вся допомога йде з обласного бюджету, так як інтернат є комунальним закладом обласного підпорядкування. Діти часто їздять на відпочинок у табори, зокрема і за кордон – в Італію чи Америку.

Після короткої зустрічі директор запросив присутніх на маленький концерт, де вихованці закладу виступили з вокальними номерами. Після ж гості роздали дітлахам подарунки, а ті в свою чергу подякували аплодисментами.