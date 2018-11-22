На Кропивниччині діти-сироти та діти позбавленні батьківського піклування можуть проживати в прийомних сім’ях до 23 років

Вчора, 21 листопада, на засіданні Уряду було схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність»

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

Згідно з прийняттям, зазначений проект Закону сприятиме посиленню соціального захисту осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність і виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, забезпеченню їхніх інтересів та охопленню сімейними формами виховання.