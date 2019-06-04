Діти з Олександрії відправилися на оздоровлення та відпочинок до одеського курорту

Діти з міст Олександрія, Кропивницького та з Добровеличківського району у кількості 65 чоловік прибули на І оздоровчу зміну з 1 по 21 червня 2019 року до Курортного об’єднання «Перлина Чорномор’я» (смт Сергіївка Одеської області).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Зокрема, 24 дитини пільгових категорій направлено з 30 травня до 19 червня 2019 року до Українського дитячого центру «Молода гвардія» (м. Одеса) на V тематичну зміну «Крок до успіху» для оздоровлення та відпочинку.

А у столичному «Артеку» з 31 травня до 20 червня відпочиватимуть 25 дітей з Кіровоградщини на V тематичній зміні «Артек — місто професій».