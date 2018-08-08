Діти з Олександрії, які потребують соціальної підтримки, відпочинуть на морі

Вже завтра 18 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, розпочнуть свій відпочинок на березі Чорного моря в таборі «Альбатрос», що в Херсонській області. Відповідний договір укладений між ФОП Черниш Олександрою Леонтіївною та управлінням праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Участь в аукціоні прийняло п’ять учасників, проте, найнижчу вартість за послуги відпочинку запропонувала вищевказана фізична особа підприємець, що дозволило зекономити бюджету 50 тисяч гривень. З очікуваної вартості в 150 тисяч гривень до 99 999 гривень.

Відпочиватимуть діти в таборі 21 день після чого 29 серпня повернуться до Олександрії.