Сьогодні, 19 грудня 2016 року в Олександрійській загальноосвітній школі-інтернат вихованців привітали з днем Святого Миколая. До закладу завітали і посадовці з області. Зокрема, заступник очільника області Андрій Коломійцев привітав дітлахів зі святом та вручив вихованцям інтернату солодкі подарунки та сертифікат на отримання мультимедійного тиру, так як в школі з 1 вересня працює три класи кадетської підготовки.

Читайте також:  В сусідньому районі виявили африканську чуму

Цей напрям роботи є дуже актуальним в наш час, тому адміністрація закладу займається патріотичним вихованням учнів, а обласна влада їх в цьому підтримує.

Діти ж порадували присутніх святковим концертом, а також вокальними та танцювальними номерами.dsc_0136 dsc_0147 dsc_0150 dsc_0163 dsc_0167 dsc_0138 dsc_0153 dsc_0177

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ