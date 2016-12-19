Сьогодні, 19 грудня 2016 року в Олександрійській загальноосвітній школі-інтернат вихованців привітали з днем Святого Миколая. До закладу завітали і посадовці з області. Зокрема, заступник очільника області Андрій Коломійцев привітав дітлахів зі святом та вручив вихованцям інтернату солодкі подарунки та сертифікат на отримання мультимедійного тиру, так як в школі з 1 вересня працює три класи кадетської підготовки.

Цей напрям роботи є дуже актуальним в наш час, тому адміністрація закладу займається патріотичним вихованням учнів, а обласна влада їх в цьому підтримує.

Діти ж порадували присутніх святковим концертом, а також вокальними та танцювальними номерами.