Діяльність Держгеокадастру в Кіровоградській області хочуть перевірити депутати облради

Депутати Кіровоградської обласної ради звернулися до Кабінету Міністрів України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з вимогою щодо перевірки діяльності Головного Управління Держгеокадастру в Кіровоградській області. Рішення ухвалили депутати обласної ради 22 грудня 2017 року № 434.

Таку інформацію опубліковано на сайті Кіровоградської обласної ради.

У своєму зверненні депутати вказують, що до них продовжують надходити звернення від громадян та підприємств області стосовно свавілля працівників Держгеокадастру Кіровоградської області. Зокрема йдеться про відмову в наданні дозволу на виготовлення проектної документації на безоплатну приватизацію земельних ділянок на території Кіровоградської області, на підставі невідповідності вимогам положень Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 413.

Депутати просять вжити заходів щодо усунення порушень законодавства із зазначеного вище питання працівниками Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області у своїй роботі.