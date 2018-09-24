Дії щодо недопущення підвищення ціни на газ для населення

Депутат обласної ради Роман Тімуш звернувся до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів з запитом щодо недопущення підвищення ціни на газ для населення. Сесія Кіровоградської обласної ради підтримала звернення депутата. В ньому йдеться про те, що з метою сприяння захисту інтересів найбільш незахищених верств населення нашої області, особливо мешканців сільської місцевості, недопущення загострення соціальної напруги у суспільстві та на вимогу жителів області не допустити підвищення ціни на газ.

До Верховної Ради України, Кабінету Міністрів звернулися депутати Кіровоградської обласної ради з проханням вжити всіх можливих заходів щодо повернення до державного бюджету 45 млн. євро, що були виплачені як премії Українській державній енергетичній компанії «Нафтогаз» та негайно відправити у відставку її виконавчого директора Андрія Володимировича Коболєва. Піднімалося питання щодо відновлення правил на отримання субсидій, що діяли минулого року та прохання встановити справедливу, економічно обґрунтовану ціну на газ для населення. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.